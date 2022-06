Aerospacelab ouvre une usine pour fabriquer 500 satellites par an à Charleroi

C’est devant un aréopage de ministres – ils étaient cinq sans compter Paul Magnette et le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton – et dans les locaux du hub d’innovation carolo, A6K-E6K, sur les quais de la Sambre qu’Aerospacelab a présenté son projet d’une megafactory capable de produire 500 satellites par an. De par sa taille (surface de travail de 16.000 m2 qui en fait la plus grande usine européenne de satellites), de par son emplacement (le site prendra place sur l’ancien site des Ateliers de constructions électriques de Charleroi, racheté par Sambrinvest à la ville en 2021 pour 420.000 euros), de par la success story d’Aerospacelab (une entreprise de Louvain-la-Neuve fondée en 2018 par le carolo Benoît Deper, et qui emploie aujourd’hui 140 personnes), le projet avait de quoi déplacer du monde. « Aujourd’hui, des emplois se créent chaque jour à Charleroi.