France: Macron dramatise l’enjeu des législatives

Déclaration à but domestique

Mais à cinq jours du deuxième tour des législatives, il s’agissait moins d’une intervention à visée diplomatique que d’une déclaration à but domestique. Le président sortant, dont la coalition n’est pas assurée de conserver la majorité absolue dans la future Assemblée, a appelé les électeurs à lui donner « une majorité solide pour assurer l’ordre, à l’extérieur comme à l’intérieur de nos frontières ». « Rien ne serait pire que d’ajouter un désordre français au désordre mondial », a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat dramatise l’enjeu comme il l’avait fait en fin de campagne présidentielle. Mais en plaçant cette fois l’alliance des gauches (Nupes) et non plus l’extrême droite dans son viseur. « Il nous faut porter avec force et fermeté la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité », a-t-il lancé en visant implicitement Jean-Luc Mélenchon. « Il nous faut défendre nos institutions (…). Il nous faut porter les choix historiques qui, en matière de Défense comme d’Europe, sont ceux de la France. » Sans oublier le clin d’œil à la droite en faisant du travail (et non des impôts) le moteur de l’économie.