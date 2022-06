Tour de Suisse: Peter Sagan renoue avec la victoire lors de la 3e étape, Stephen Williams reste leader

Peter Sagan a remporté la troisième étape du Tour de Suisse (WorldTour), mardi. Après 176,9 km entre Aesch et Granges Le Slovaque de TotalEnergies s’est imposé au sprint devant le Français Bryan Coquard (Cofidis) et le Norvégien Alexander Kristoff. Le Britannique Stephen Williams (Bahrain-Victorious) reste leader du général.

Le parcours accidenté, avec plus de 3.000 mètres de dénivelé, inspirait six aventuriers, partis dès les premiers kilomètres: Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), l’Italien Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), les Suisses Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) et Mathias Reutimann (Vorarlberg) et les Américains Quinn Simmons (Trek-Segafredo) et Joey Rosskopf (Human Powered Health).