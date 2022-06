D1A: les premiers mots de Bernd Storck: «Je veux amener Eupen à un autre niveau»

Ce lundi 13 juin marquait officiellement le début de la saison pour l’AS Eupen avec les tests physiques et un premier entraînement. Ce mardi, la presse, ainsi que le public, étaient conviés afin de découvrir Bernd Storck, le nouvel entraîneur, mais aussi les joueurs dont les quatre transferts déjà officialisés.

À cette occasion, Bernd Storck a donné sa première conférence de presse et directement, il a démontré son enthousiasme et sa volonté à faire évoluer le club. « Je suis très motivé à l’idée de construire quelque chose de spécial pour le futur. Je veux amener le club à un autre niveau. Je suis un gros travailleur et j’espère que l’on va me suivre dans ma manière de travailler. »