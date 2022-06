Le Baloise Belgium Tour débute mercredi sans Remco Evenepoel, double tenant du titre

En l’absence d’Evenepoel, les regards seront tournés vers les Belges Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Tim Wellens et Arnaud De Lie chez Lotto Soudal et vers Yves Lampaert, Florian Sénéchal et Fabio Jakobsen au sein de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl.

La 1re étape s’élancera mercredi de Merelbeke, en Flandre orientale, et s’achèvera après 169,9 km de course à Maarkedal, dans les Ardennes flamandes. La finale se compose de quatre boucles autour de Maarkedal d’environ 20 km comprenant chaque fois la Fortstraat, l’Ellestaat et le Berg ten Houte.

La 2e étape, de plaine, reliera sur 178,9 km Beveren à Knokke-Heist, où l’on s’attend à une arrivée au sprint sur le Wandelaar.

Le vendredi sera consacré au contre-la-montre individuel de 12 km à Scherpenheuvel-Zichem, avant la 4e étape, l’étape reine de Durbuy.

La 4e étape, longue de 175 km, effectue quatre boucles identiques autour de la petite ville wallonne, avec, au total, 24 ascensions et près de 3.000 mètres de dénivelé. La Petite Somme (5 km à 7% avec des parties à 15%) et le Mur de Durbuy, où se trouve l’arrivée, sont les juges de paix d’une étape qui bousculera certainement les positions au classement général.