Speranza Scappucci: «Liège restera toujours importante pour moi»

Bonjour à tutti ! » C’est avec un grand sourire que le Maestro Scappucci accueille les musiciens et musiciennes lors d’une des ultimes répétitions de Simon Boccanegra, l’opéra de Verdi qui clôturera la saison de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège en ce mois de juin. Une pièce qui sera aussi le point d’orgue de son poste de Directrice musicale de la maison liégeoise. Une mission relevée avec brio, depuis sa nomination lors de la saison 2017-2018, malgré les défis imposés par la pandémie et par la disparition brutale de Stefano Mazzonis, directeur général qui l’avait nommée et qui est décédé en février 2021.

En cinq ans, la cheffe romaine, 49 ans, a en effet incontestablement réussi à élever un peu plus haut encore le niveau de l’orchestre. Grâce à un savant mélange de poigne, de bienveillance, d’humanité et d’intelligence musicale. Tout en continuant de briller sur les scènes internationales.