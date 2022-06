Podcast – La Belgique, toujours trop inégalitaire pour l’OCDE

Par Pierre Fagnart Publié le 14/06/2022

C'est un gros rapport de presque 150 pages qui passe au crible la situation économique de la Belgique. Rapport réalisé par l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques. Indexation des salaires, compétitivité, réduction du déficit... tout y passe. Notre analyse des enseignements de ce rapport est à lire sur nos différents supports. Dans ce podcast, nous nous sommes consacrés aux inégalités et au marché de l’emploi. On a appelé Benoit July, du service économie.

