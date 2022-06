La ruée vers l’or de George Ezra

Budapest, le tube qui l’a révélé sur son premier album, Wanted On Voyage, date déjà de 2014. Avec sa voix de baryton qui nous rappelle à certains moments celle de Tom Jones, le jeune chanteur britannique – artiste masculin de l’année aux Brit Awards il y a trois ans – publie aujourd’hui son troisième album fidèle à son style basé sur une pop très rythmée, pour ne pas dire joyeuse. George Ezra, c’est typiquement le genre de mec sympa attaché aux mélodies pas trop complexes, du style à pouvoir être reprises en chœur, entre amis, au coin du feu ou sous la douche. Ce Gold Rush Kid ne déroge pas à la règle qu’il s’est fixée : engendrer la bonne humeur autour de lui avec une musique qui fait du bien, réjouit et émeut, entre cuivres et chœurs teintés de blues et de funk très pop.