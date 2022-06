La Ville de Bruxelles étoffe son offre estivale

Les touristes reprennent le chemin de Bruxelles. Les habitants de la capitale font pareil avec leur centre-ville. « Fin avril et tout le mois de mai, ça a été une succession d’activités dans tous les sens avec un pic le week-end de la mi-mai. Il a même battu le record d’occupation hôtelier de 2019, qui était déjà l’année de tous les records. On sent un vrai bouillonnement. Il reste encore des défis comme les congressistes qui doivent encore revenir, mais le fait d’avoir une ville animée, notre projet depuis de nombreuses années, trouve cette fois sa concrétisation », indique le bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS). Ce constat positif, le maïeur socialiste l’a livré mardi lors de la présentation de l’agenda événementiel de cet été. Les échevins des Sports Benoit Hellings (Ecolo) et de la Culture Delphine Houba (PS) ont chacun présenté une partie du programme. L’offre ratisse large. Elle combine activités sportives et culturelles. Et comprend un nouvel événement gratuit pour le grand public.