Peter Sagan retrouve le sourire au Tour de Suisse: «C’est juste une victoire»

Peter Sagan a décroché la 18e victoire de sa carrière sur les routes du Tour de Suisse, mardi, à Granges, dans la 3e étape. Le Slovaque n’avait plus levé les bras au ciel depuis son titre national en septembre de l’année passée.

«Comme je l’ai déjà dit par le passé, il n’est pas facile de revenir au plus haut niveau après une maladie», a confié Sagan. «Je n’ai pas couru pendant plusieurs mois en raison de différents problèmes. Je me suis souvent demandé ’que se passe-t-il?’. Revenir demande du temps. J’ai attendu longtemps cette victoire et je suis heureux, aussi pour l’équipe qui a travaillé dur.»