Nucléaire: Tinne Van der Straeten veut conclure les négociations avec Engie en juin-juillet Coup de chaud dans la Vivaldi sur le dossier nucléaire. Georges-Louis Bouchez veut que les négociations avec Engie aboutissent pour le 21 juillet Sans cela, dit-il, le Parlement reprendra le dossier des mains de la ministre de l’Energie. Laquelle recadre pour nous : il est bien question d’atterrir en juin-juillet. On se calme ? Pas sûr.

Journaliste au service Politique Par David Coppi Publié le 14/06/2022 à 19:42 Temps de lecture: 2 min

Pour le gouvernement fédéral, Tinne Van der Straeten (Groen), ministre de l’Energie, et Alexander De Croo, Premier ministre, négocient avec Engie (l’exploitant de nos centrales) le maintien en activité de Doel 4 et Tihange 3, au moins pour les dix prochaines années. Les discussions durent. C’est un bras de fer. Engie, qui devait s’effacer dans le même temps que notre parc nucléaire (et s’investir dans les centrales au gaz alternatives), a été rappelé à la rescousse pour gérer la prolongation des deux unités susmentionnées. Ce qui le pose en position de force. C’est tendu. Interviewé dans La Libre, Georges-Louis Bouchez, président du MR, attaque, en substance : y’en a marre, si Tinne Van der Straeten ne boucle pas l’affaire pour le 21 juillet, alors le Parlement fédéral prendra les choses en main. Pas si simple ? En effet. La majorité gouvernementale se saborderait dans l’opération. Mais enfin, le libéral (re)met ici un coup de pression sur une ministre qu’il cible régulièrement.

Réaction auprès de Tinne Van der Straeten : on se calme, bien entendu… il est question d’atterrir en juin-juillet. On avait cru comprendre que, dans une interview au nord du pays il y a quelques jours, la même avait pointé le mois de septembre comme échéance. On a mal lu. Rien à voir. C’est un malentendu. Idéalement, nous confirme-t-on, il faut bel et bien conclure la négociation en juin-juillet.