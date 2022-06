C’est l’heure des grands débuts pour Ronny Deila au Standard

Si une partie de la journée de mardi a été administrative pour Ronny Deila, qui a pris possession de sa voiture, d’un téléphone, d’un ordinateur et d’une adresse e-mail, bref du matériel nécessaire pour être tout de suite autonome, le nouvel entraîneur norvégien s’est aussi longuement entretenu avec les membres de son staff au grand complet pour préfacer la campagne de préparation. Celle-ci démarrera réellement ce mercredi, après deux jours consacrés aux tests physiques et médicaux, avec une première séance de travail programmée à 10h30. La première de Ronny Deila, qui a priori ne devrait pas bousculer le programme préétabli, à savoir qu’il devrait dispenser deux entraînements quotidiens jusqu’à vendredi inclus et un samedi, avant de laisser ses troupes souffler dimanche. Entre les deux séances de ce mercredi, l’ancien coach de New York City FC descendra à Sclessin, où il sera présenté à la presse.