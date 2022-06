Cas Mudde: «La guerre en Ukraine n’a pas vraiment influencé les électeurs»

Quels stigmates l’invasion de l’Ukraine par la Russie va-t-elle laisser sur l’Europe ? L’extrême droite européenne a-t-elle profité de la guerre ? Le politologue néerlandais Cas Mudde tire les conséquences de près de quatre mois de conflit sur le sol européen.

En mars dernier, vous déclariez que l’invasion de l’Ukraine par la Russie allait provoquer des changements au sein de la politique européenne « plus radicaux que la Grande Récession, la prétendue “crise des réfugiés” et la pandémie de covid, du moins en termes de politique européenne et étrangère ». Plus de trois mois après le début de la guerre, validez-vous ce constat ?