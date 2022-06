Ecole: des référentiels dépourvus de certains «essentiels»

La version définitive du référentiel de formation historique, géographique, économique et sociale ne fait pas l’unanimité. Des acteurs de la société civile et du monde académique dénoncent des manquements. Dont l’absence de notions essentielles comme « fascisme », « capitalisme » et « élections ».

A peine adoptés en commission de l’Education (le vote au parlement doit avoir lieu en juillet), les nouveaux référentiels du tronc commun refont parler d’eux. Le tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire, l’un des éléments phares du Pacte d’excellence, vise à assurer un apprentissage identique et ambitieux pour tous les élèves de la 1ère maternelle à la 3e année de l’enseignement secondaire. Pour in fine , « faire face aux défis et exigences accrues que nos sociétés imposent. » Parmi les neufs référentiels, l’un a fait l’objet de longues discussions… pour ne pas dire controverses. Il s’agit de la formation historique, géographique, économique et sociale (FHGES). « C’est, de loin, le référentiel qui a posé le plus de difficultés, parce qu’à l’issue de la première phase, il n’y avait pas de consensus au sein du groupe de travail », confirmait la ministre de l’Education, Caroline Désir, dans un entretien accordé au Soir.