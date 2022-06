Liz Cheney, la Républicaine qui ose défier Trump

C’est la Républicaine rebelle nº2 de la commission du 6-Janvier. Brushing impeccable, tailleurs élégants, fines montures colorées, la représentante du Wyoming est connue pour être une « never trumper », déterminée à « tout faire pour éviter que Trump ne retourne un jour à la Maison Blanche ».

Elle est une anomalie sur la scène politique américaine en 2022. Dans un pays coupé en deux, durablement balafré par l’expérience populiste et conspirationniste de l’ère Trump, Liz Cheney incarne la fragile survivance d’un temps révolu à Washington : la possibilité d’une entente bipartisane sur des sujets importants. L’enquête sur l’attaque sanglante contre le Capitole, le 6 janvier 2021, en est un. Et la représentante du Wyoming, avec son brushing impeccable, ses élégants tailleurs, ses fines montures colorées sur le nez, s’y impose comme une figure médiatique, éminemment scrutée, ses moindres paroles décortiquées en sa qualité de numéro deux de la commission d’enquête parlementaire sur le 6-Janvier. Agée de 55 ans, Liz Cheney est républicaine et profondément marquée par l’assaut des conspirationnistes pro-Trump, assimilé à une tentative de putsch institutionnel sans précédent dans l’histoire des Etats-Unis.