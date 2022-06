Un nouveau traitement contre l’asthme très prometteur (vidéo)

Le geste d’inhaler un “puff”, 4 à 7 % des adultes le réalisent quotidiennement, et jusqu’à 14 % des enfants. Une jeune entreprise de Liège développe une autre méthode, semblable dans le geste, mais trois fois plus efficace.

Le nouveau dispositif, notamment via son nouveau design, permet de créer des particules beaucoup plus fines qui vont descendre profondément au niveau des poumons. S’il est plus efficace, c’est aussi parce que le flux de cet appareil est plus lent et plus diffus.