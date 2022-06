Comment observer la Super Lune de ce mardi

La Super Lune se produit lorsqu’une pleine lune coïncide avec le périgée (le point d’orbite de la lune le plus proche de la terre). La lune se situera donc à une distance minimale de la Terre. La Terre, la Lune et le Soleil étant alignés donneront une impression de Super Lune. Ce qui signifie qu’elle apparaîtra ainsi environ 14 % plus grande et 30 % plus brillante qu’une pleine lune classique.

Voici comment l’observer

Il suffit de se poster en extérieur, de préférence dans un endroit où la pollution lumineuse est minimale (en ville, les lampadaires et les éclairages artificiels gâchent un peu le ressenti). Il faut laisser le temps aux yeux de s’habituer à l’obscurité. Le ciel ce mardi soir s’annonce bien dégagé, donc vous verrez petit à petit les étoiles s’allumer les unes après les autres. Il suffira de lever le nez pour profiter pleinement de ce beau spectacle.