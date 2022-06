Julien Watrin et les frères Borlée brillent à Berne

Lors du meeting Citius de Berne, Julien Watrin s’est emparé du record de Belgique du 400 m haies et Kevin, Dylan et Jonathan Borlée ont retrouvé de sacrées couleurs sur 400 m.

On le sentait venir depuis le début du mois. Ce mardi soir, à Berne, Julien Watrin, qui s’était imposé lors de ses deux premières sorties sur la distance en améliorant chaque fois son record personnel, à Hengelo (49.47) et à Genève (49.15), s’est emparé du record de Belgique du 400 m haies que détenait Marc Dollendorf depuis les JO d’Atlanta 1996 (48.91). Vingt-six ans plus tard, le sociétaire de Dampicourt a couru un centième polus rapidement et remporté la course en 48.90, soit exactement le temps demandé pour une qualification pour les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet) mais également le 18e chrono mondial et le 4e européen.