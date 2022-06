«À propos», le podcast du «Soir» du 15 juin: OCDE, Johnny Hallyday...

Par Pierre Fagnart Publié le 15/06/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

C'est un gros rapport de presque 150 pages qui passe au crible la situation économique de la Belgique. Rapport réalisé par l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques. Indexation des salaires, compétitivité, réduction du déficit... tout y passe. Dans ce podcast, nous nous concentrons sur un chapitre du rapport, consacré aux inégalités et au marché de l’emploi. On a appelé Benoît July, du service économie.

C’est une première, c’est aussi un privilège pour la capitale belge. En décembre prochain, Bruxelles accueillera la premiere grande exposition rétrospective consacrée à Johnny Hallyday. Sobrement intitulée Johnny Hallyday, l’exposition. Elle se tiendra au Palais 2 du Heysel à partir du 20 décembre. L’idée, c’est un grand parcours pour refaire toute la carrière de l’idole des jeunes. Thierry Coljon, notre spécialiste musique, nous livre plus de détails.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 7 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be.