Une taxe carbone étendue aux long-courriers

C’est peu courant : le patron de Ryanair, Michael O’Leary, sourit en expliquant que l’environnement est son sujet favori et se dit heureux de la fin d’une injustice écologique et sociale. « Il est absurde, injuste et inexplicable que les vols court-courriers à travers l’Europe, qui sont empruntés par des consommateurs européens sous-pression et leurs familles, paient toutes les taxes ETS (Emissions Trading System, NDLR) européennes alors qu’ils représentent moins de 50 % des émissions de CO2 de l’aviation européenne. Il est grand temps que les visiteurs les plus riches à destination ou en provenance de l’Europe qui voyagent sur des vols long-courriers paient également leur juste part de taxes environnementales. » Cet élan d’enthousiasme irlandais souligne le vote, le 8 juin dernier au Parlement européen, de l’extension du système de taxation des émissions polluantes des avions (ETS) aux vols long-courriers (de plus de 4.000 km) au-dessus de l’Europe.