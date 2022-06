Tombeur de la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica est le dernier qualifié pour la Coupe du monde 2022

Le Costa Rica s’est imposé, 1-0, face à la Nouvelle-Zélande dans le dernier barrage qualificatif pour la Coupe du monde 2022. Grâce à un but en tout début de rencontre de Joel Campbell (3e), le Costa Rica devient ainsi la 32e et dernière équipe qualifiée pour le Mondial au Qatar.

Chris Wood a cru remettre les équipes à égalité, peu avant le repos. En effet, l’attaquant de Newcastle s’est trouvé à la réception d’un centre légèrement dévié par un défenseur avant de propulser le ballon dans le plafond du but de Keylor Navas. Seulement, l’arbitrage vidéo a jugé le but invalide pour une faute néo-zélandaise au début de l’action (37e).

Le Costa Rica complète le tableau final de la Coupe du monde 2022 et rejoint le groupe E, dans lequel il sera confronté à l’Espagne, l’Allemagne et au Japon. Le 1er et le 2e du groupe E affronteront respectivement le 2e et le 1er du groupe F, dans lequel se trouve la Belgique.