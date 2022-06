Les chefs de culte musulman et juif sur l’abattage: «Le vote créera une cassure sociale, quelle que soit l’issue»

A deux jours du vote en plénière au parlement bruxellois sur l’abattage rituel, les chefs de culte musulman et juif suggèrent l’instauration d’une commission du dialogue. Et soulignent que le monde politique ne peut définir la loi religieuse, au nom de la séparation entre l’Eglise et l’Etat.

C’est une première, le président de l’Exécutif des musulmans, Mehmet Üstün, et le président du Consistoire central israélite, Philippe Markiewicz, parlent d’une seule voix dans un entretien, et c’est pour donner leur position commune sur l’abattage rituel, à savoir sans étourdissement préalable, déjà interdit en Wallonie et en Flandre. A Bruxelles, le ministre du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (Défi), a déposé un projet d’ordonnance allant dans le même sens en octobre dernier, après que la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union européenne ont validé les décrets (les deux cultes ont depuis introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme). Le point bloqué par le PS et Ecolo, qui rappelaient au passage que le sujet ne figure pas dans l’accord de gouvernement, a ensuite été renvoyé au parlement. En début d’année, Défi, Groen et l’Open VLD, ont alors déposé une proposition d’ordonnance qui vise à imposer l’abattage avec étourdissement préalable, même pour les rites religieux.