«Le bilan n’est pas suffisant»: les réactions des Diables après la victoire en Pologne (vidéo)

Après un nul frustrant au pays de Galles, la Belgique devait se ressaisir en Pologne, avant de penser aux vacances. Les Diables l’ont emporté sans briller, mais la victoire était la seule issue possible, quelle que soit la manière. « Bien-sûr, on doit mieux gérer car on se fait peur dans les dernières minutes, souligne Timothy Castagne. On a un peu relâché, mis moins de rythme ce qui invite l’adversaire à mettre un pressing insistant. L’important était de gagner, c’est fait. Je pense qu’on a eu une bonne réaction après la claque contre les Pays-Bas mais le bilan n’est pas suffisant. On perd des points bêtement. Mais au final, on mérite bien nos vacances avant de penser à la saison prochaine. Elle sera vraiment intéressante avec le Mondial au milieu de la saison. »

De son côté, Thorgan Hazard pointe l’importance de signer une clean-sheet. « En première mi-temps, on avait le contrôle, on parvenait à se créer des occasions, précise le Brainois. On n’a pas su se mettre à l’abri. On se met en danger mais Simon (Mignolet) a sorti de beaux arrêts en fin de match. Ne pas encaisser était important. Tout se jouera aux Pays-Bas pour la première place mais place aux congés. »