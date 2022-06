Il était une fois une société sans histoire

L’histoire est essentielle. C’est pourquoi elle doit être une pierre angulaire de l’éducation et, plus largement, de la vie.

Nous vivons le présent, nous envisageons l’avenir, mais rien de tout cela ne serait possible si nous n’étions, consciemment ou non, ancrés dans le passé. C’est pourquoi l’histoire est essentielle. C’est pourquoi elle doit être une pierre angulaire de l’éducation et, plus largement, de la vie.

Mais au fait, qu’est-ce que l’histoire ? Que faut-il retenir ? Comment interpréter les faits anciens ? Avec quelles clés de lecture ? En privilégiant quels auteurs, quelles sources, quel mode critique ? Idéalement, de la réponse à ces questions devrait découler l’enseignement d’une histoire suffisamment solide et étayée, non pour servir d’évangile, mais pour donner des repères aux jeunes qui s’apprêtent à s’envoler vers des horizons divers.