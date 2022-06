«J’ai montré qu’on peut compter sur moi»: Michy Batshuayi satisfait de son but en Pologne (vidéos)

Auteur de son 25e but avec la sélection belge, Michy Batshuayi a terminé sa saison sur une note très positive. De quoi lui rendre le sourire avant de partir en vacances à Zanzibar, en Tanzanie.

« Ce but et la victoire font du bien pour le moral. Je n’étais pas content de ma prestation au pays de Galles, j’ai montré que je peux répondre présent. On peut compter sur moi, insiste Michy Batshuayi. Ce n’est pas simplement inscrire des buts, mais me montrer présent pour le collectif. J’avais à coeur de suivre les consignes du coach. On a été en difficulté lors de ce rassemblement, mais cela permet de montrer qu’il y a du travail avant le Mondial. »