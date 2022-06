«On a joué avec de la personnalité»: Roberto Martinez a apprécié la réaction des Diables en Pologne (vidéos)

Roberto Martinez était moins remonté que samedi lors du déplacement au pays de Galles. Le sélectionneur avait pointé une erreur du VAR. Ce mardi soir, après le succès en Pologne, le Catalan s’est montré satisfait. « On a créé pas mal d’occasions mais on s’est fait peur. Je suis content car on a montré de la personnalité. On a montré qu’on sait souffrir ensemble. On a très bien défendu. Le plus important, c’est nous-même. Je ne pense pas aux Pays-Bas ou autres. La seule chose qui compte, ce sont les résultats de la Belgique. »