Eden Hazard a passé 67 minutes sur la pelouse de Varsovie: «J’aurais aimé jouer encore plus...»

Lui se dit tout de même satisfait d’avoir pu retrouver du plaisir avec les Diables rouges, avec une saison de galère(s) avec le Real Madrid, en jouant une nouvelle fois une bonne heure de jeu (67 minutes) avant d’être remplacé par Leandro Trossard. « J’espérais jouer un peu plus pour ce dernier match, mais je suis tout de même content de ces deux semaines », expliquait le capitaine. « J’ai retrouvé les copains sur le terrain, c’était du bonus pour moi. J’espère désormais réaliser une bonne présaison avec le Real Madrid. Après avoir pris un peu de vacances quand même ! » À Madrid, ses promesses de fin de saison ne sont en tout cas pas tombées dans l’oreille d’un sourd.

Comme Youri Tielemans qui l’a succédé face à la presse, le Brainois a reconnu que la Belgique devait progresser dans la maîtrise de ses fins de matches. « C’est un scénario similaire au match à Cardiff, nous avons eu un peu plus de chance cette fois-ci ! Nous avons évolué dans un stade magnifique avec une grosse ambiance, encore une fois. Nous n’arrivons pas à marquer le deuxième but et du coup, avec les joueurs de qualité en face, nous sommes en danger. Nous allons devoir travailler sur ce point-là. Il nous a manqué un peu de fraîcheur devant. Quand Romelu est là, c’est but à chaque occasion. Michy a mis une superbe tête, ça fait plaisir pour lui. »