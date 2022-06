Hausse des prix de l’énergie: 28% des Belges ont baissé le thermostat, selon un sondage

Alors que les prix énergétiques ont flambé ces derniers mois, 28 % des Belges ont baissé un peu leur thermostat et éteignent les lumières plus rapidement et 24 % ont utilisé moins d’appareils électriques ou la voiture, selon un sondage consacré au pouvoir d’achat réalisé par Le Vif, Trends -Tendances, Knack et Trends.

« On pourrait penser que 28 % des Belges qui ont baissé le thermostat, c’est peu, mais c’est une victoire écrasante. Les gens ne changent pas leur comportement rapidement. Même si ce chiffre avait atteint la moitié, j’aurais déjà trouvé ça fort. Je n’ai jamais vu une mesure politique avoir un tel effet sur le changement de comportement que la hausse des prix de l’énergie. Il y a de quoi rendre beaucoup de politiciens jaloux », commente l’économiste spécialisé en comportement, Siegfried Dewitte (KU Leuven), citée par Le Vif.