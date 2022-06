Vincent Van Quickenborne veut libérer les détenus six mois en avance

Le cabinet du ministre précise que cette disposition, qui ne sera pas appliquée automatiquement mais en guise de « faveur », sera conditionnée au fait de ne pas commettre d’infraction pénal et de respecter la tranquillité des victimes. Elle pourra toutefois être appliquée de force par un directeur de prison si un détenu dispose d’une résidence permanente et de revenus jugés suffisants.

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a préparé une loi qui permettra systématiquement aux détenus, jusque la fin 2024, d’être libérés six mois avant la date prévue fin normale de leur peine. Ceci pour lutter contre la surpopulation carcérale, écrivent De Standaard, Het Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen mercredi.

Par ailleurs, précise-t-on chez le ministre, les criminels tels que les terroristes, les délinquants sexuels, les ressortissants étrangers sans titre de séjour et les personnes fichées par l’Ocam sont exclus du projet, de même que les détenus cumulant des peines représentant plus de 10 ans d’emprisonnement et ceux mis à disposition du tribunal d'application des peines.

Héritée du coronavirus

Cette mesure avait déjà été appliquée pendant la crise du coronavirus pour préserver les prisons, ce qui avait conduit à la libération de quelque 200 détenus en 2020. Le gouvernement devrait décider vendredi de remettre le couvert jusqu’à la fin 2024. La Chambre devra ensuite approuver la loi.

La surpopulation reste croissante dans les prisons. Une série de mesures avait permis de réduire le nombre de détenus à environ 9.500, mais le nombre de détenus a de nouveau augmenté pour atteindre exactement 11.134 – l’un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés et environ 1.600 de plus que le nombre de places disponibles.