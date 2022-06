Le parc national de Yellowstone dévasté par des inondations: les images spectaculaires (vidéo)

Le parc national de Yellowstone, l’un des plus célèbres aux Etats-Unis et dans le monde, était totalement fermé mardi en raison d’inondations et de glissements de terrain qui ont coupé des routes et isolé certains villages.

Toutes les entrées de ce parc de 9.000 km2, à cheval sur les Etats du Wyoming, du Montana et de l’Idaho (nord-ouest), sont concernées par cette fermeture liée à des « conditions extrêmement dangereuses » provoquées par une rivière en crue et des pluies torrentielles.