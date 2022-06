Youri Tielemans après le succès des Diables en Pologne (0-1): «Il y a beaucoup d’ambitions pour le Qatar»

« Il est très important d’avoir pu garder le zéro cette fois-ci. Cela nous donne la victoire et trois points de plus au compteur », a commenté Youri Tielemans à Sporza après la rencontre.

Par la suite, les Belges ont raté trop d’occasions, ce qui a rendu la situation angoissante devant le but de Simon Mignolet dans les derniers instants. « Peut-être que c’est une question de mental qui nous a empêchés de marquer un deuxième but pour terminer le match, mais nous en tirons des leçons », a ajouté Youri Tielemans. « Le soulagement était évident dans le vestiaire après la rencontre. Nous voulions vraiment terminer la saison sur une note positive. Cette victoire est satisfaisante et elle nous permet de construire en vue des prochains matchs internationaux de septembre. Il y a beaucoup d’ambition pour le Qatar, c’est la chose la plus importante. Nous devons y aller, même s’il y a une pression de l’extérieur, même si ce sera difficile. »