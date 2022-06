Le bien à la loupe: une maison à rénover à Profondeville en vente à 265.000 euros (photos)

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur un bien qui présente un certain caractère.

Située à Profondeville, près de nombreuses facilités, cette maison 3 façades rassemble 3 chambres et pas moins de 4 garages. Elle présente un certain caractère, mais elle est restée intacte depuis plusieurs décennies, donc une rénovation globale s’impose, tant au niveau des techniques que de l’aménagement intérieur. L’habitation offre par ailleurs encore du potentiel, avec un grenier aménageable ou un bureau qui permet l’installation d’une profession libérale.

Situation

Cette maison 3 façades est située sur une route plutôt passante, à deux pas du centre de Profondeville et des bords de Meuse. La commune dispose d’une belle variété de petits commerces qui sont pour la plupart accessibles en 5 minutes à pied. On trouve également à proximité de la maison des arrêts de bus et, un peu plus loin, une école fondamentale ou un centre sportif. En voiture, 5 minutes suffisent pour rejoindre davantage de commerces et de facilités, ou encore la gare de Lustin. Le centre de Namur est quant à lui accessible en une quinzaine de minutes de route, et il faut compter un peu moins de temps pour arriver à l’autoroute E411.

Etat général

La maison a été construite dans les années 1930. Elle est saine et ses extérieurs sont bien entretenus, mais l’habitation est restée à peu près intacte ces dernières décennies et elle a donc besoin d’une rénovation globale. Il faut notamment prévoir l’isolation des parois, la mise à jour du système électrique, le remplacement des châssis (en simple vitrage) et de la chaudière au mazout qui date de 1985, etc. Il faudra également moderniser l’aménagement intérieur, et installer une cuisine équipée et des sanitaires modernes. Bref, il y a pas mal de travaux à prévoir, mais la maison présente quelques éléments de caractère et du potentiel d’aménagement, notamment au niveau du grenier et du jardin.

Disposition

Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée débouche sur un hall avec WC qui dessert plusieurs pièces, dont un petit bureau qui peut se prêter à une profession libérale. Ce niveau comporte aussi une grande cuisine ainsi qu’un séjour d’environ 26 m2 qui donne sur l’arrière. L’étage rassemble quant à lui une salle de bain et 3 chambres de 10 à 13 m2, dont deux ont accès à une véranda qui surplombe le jardin. La maison accueille aussi un grenier aménageable, ainsi qu’un sous-sol composé d’une cave et d’un garage avec des ouvertures à l’avant et à l’arrière de la maison. Le jardin est pour l’instant occupé par trois garages au fond et il comporte une grande partie en gravier qui pourrait laisser place à de la verdure ou à une terrasse.

Prix

La maison est affichée à la vente à 265.000 euros. Il faudra prévoir un budget supplémentaire pour la rénover globalement et les trois garages à l’arrière peuvent apporter un complément de revenu s’ils sont mis en location.

Surface habitable : 118 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 1

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 6,35 ares)

Etat : à rénover

Garage : oui (4)

PEB : F