«La Belgique danse au rythme d’Eden Hazard»: un quotidien espagnol s’enflamme après la prestation du capitaine des Diables en Pologne

Titulaire ce mardi lors de la victoire de la Belgique en Pologne (0-1), Hazard a disputé 67 minutes de la rencontre et il a même trouvé le chemin des filets, avant que son but ne soit annulé pour une position de hors-jeu. Sa prestation n’est d’ailleurs pas passée inaperçue à Madrid, où le quotidien As lui a consacré une place sur sa Une du jour.

« La Belgique danse au rythme d’Eden Hazard », a titré le journal espagnol, satisfait par le niveau du joueur du Real Madrid. « La pause internationale a peut-être été une oasis dans le désert pour Hazard, qui n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était depuis trois saisons. Le Belge a montré au cours de ces quatre matches de Nations League qu’il n’a pas perdu son sens du football », a ensuite écrit As, estimant que les Diables rouges étaient meilleurs lorsqu’il était sur le terrain. « Comme il y a une semaine, il a débuté contre la Pologne et a de nouveau fait un grand match, même si son but a été refusé à cause d’un hors-jeu très mineur. »