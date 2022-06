La Belgique a une équipe mais plus un… banc

Que retenir de ces quatre rencontres de Nations League qui en ont agacé plus d’un ? Les Diables ont été critiqués, bousculés mais finalement ils s’en sortent avec 7 points sur 12 ainsi que quelques regrets et surtout une claque face aux Pays-Bas qui restera encore un certain temps en travers de la gorge.

Pour la première fois depuis son arrivée à la tête de l’équipe nationale en 2016, on a senti le gentleman Martinez un peu plus chaud et tendu comme en témoigne sa sortie contre le VAR après le partage concédé contre le pays de Galles à Cardiff (1-1).

Quoiqu’il arrive, les doutes et carences constatés ces derniers mois restent les mêmes. A commencer par la défense, loin d’être imperméable, qui ne rassure pas ou plus. Et ce, même si les siamois Alderweireld-Vertonghen (indissociables aux yeux du coach national) ont peut-être trouvé celui qui pourrait compléter le trio défensif au Qatar.

Leander Dendoncker, le median de Wolverhampton, a su profiter du off day de Boyata face aux Pays-Bas et du forfait sur blessure de Denayer pour taper dans l’œil du sélectionneur. Au milieu du jeu, il n’y a pas de place pour l’ex-Anderlechtois, par contre, en défense, il a su saisir sa chance. A confirmer dans les prochains mois.