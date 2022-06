Le Canada et le Danemark mettent fin à une guerre qui dure depuis 50 ans

Le Canada et le Danemark ont mis enfin un terme mardi à leur « guerre » larvée de plusieurs décennies, combattue à coups de drapeaux, de whisky et de schnaps sur une île désertique et inhabitée de l’Arctique. Ils ont formellement signé un accord pour se partager le territoire.

Ils ont ainsi créé la première frontière terrestre entre le Canada et l’Europe sur l’île Hans, au large du nord-ouest du Groenland, lors d’une cérémonie à Ottawa, à laquelle participaient la ministre canadienne des Affaires étrangères et son homologue danois.