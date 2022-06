Coronavirus: voici les symptômes des variants qui circulent le plus

Comme tous les virus, le Sars-CoV2 connaît des mutations. Si certaines sont anodines, d’autres confèrent un avantage à tel ou tel variant, lui permettant de devenir dominant… jusqu’à ce qu’un autre encore plus adapté s’impose, et ainsi de suite.

Apparu en Afrique du Sud fin 2021, omicron a ainsi éclipsé delta. A ce jour, la 15e lettre de l’alphabet grec – utilisé pour qualifier les variants préoccupants ou à suivre – n’a pas encore été supplantée par une 16e. C’est qu’omicron, ses frères et sœurs (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5) et leurs sous-lignées ont un avantage en termes de transmissibilité. Mais la concurrence reste féroce, même au sein d’une même famille. En Afrique du Sud comme au Portugal, où ils ont provoqué une nouvelle vague, BA.4 et BA.5 (surtout) ont pris le dessus sur celui qui était dominant jusqu’ici, BA.2. Leur protéine de surface possède des mutations en plus, associées à une encore plus grande transmissibilité et à une moindre reconnaissance des défenses immunitaires.