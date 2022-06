Procès du journaliste Peter R. de Vries: «N’importe quel idiot peut appuyer sur la gâchette»

Le procès contre les deux suspects accusés d’avoir tué le journaliste Peter R. de Vries a repris ce mercredi. La semaine dernière, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise contre Delano G. et Kamil E. Jusqu’à présent, le tireur présumé Delano G. est resté silencieux. « N’importe quel idiot peut appuyer sur la gâchette. Mais parler, ça demande du courage », a déclaré Tahmina Akefi, la petite amie de Peter R. de Vries, devant le tribunal d’Amsterdam.

Elle a ensuite critiqué « la manière peu scrupuleuse » dont les suspects avaient parlé de son compagnon. Dans des messages de chat décryptés, les suspects et un client encore inconnu ont écrit que De Vries avait reçu une balle « en plein dans la tête et le corps » et que la victime était morte.