Noa Lang aux anges après son magnifique but avec les Pays-Bas: «Je me sens comme un poisson dans l’eau» (vidéo)

Noa Lang continue de faire son trou avec la sélection néerlandaise. Titularisé par Louis van Gaal pour affronter le pays de Galles en Nations League, le joueur du FC Bruges a ouvert la marque d’un splendide but après 17 minutes de jeu, son premier avec la sélection Oranje.

« J’ai eu une chance, c’était à moi de la saisir. Ça peut toujours être mieux, mais c’était une belle soirée », a-t-il ensuite poursuivi au micro de NOS. « Je me suis senti libre, j’ai souvent eu le ballon et j’ai joué à l’endroit où je joue aussi au Club. Je me sentais comme un poisson dans l’eau. »