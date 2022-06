Le plus grand musée des illusions d’Europe va ouvrir à Bruxelles, à partir du premier juillet, au Théâtre de la gaieté. Les visiteurs y seront plongés dans le monde des illusions optiques et apprendront de façon interactive que perception et réalité peuvent être éloignées l’une de l’autre.

Pour tromper les gens, le musée mise sur un monde interactif de plus de 700 mètres carrés.