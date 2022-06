Ni Crucke ni Goffin: Kattrin Jadin est la candidate MR à la Cour constitutionnelle

C’est l’un des feuilletons du mois de juin au MR. Ex-ministre wallon (il a démissionné en janvier pour incompatibilité de fond avec son président de parti) et alors candidat à la fonction de juge à la Cour constitutionnelle, Jean-Luc Crucke a annoncé la semaine dernière qu’il ne l’était plus. Il préfère rester député wallon et créer un courant « social et écologique » au sein des libéraux. Approché dans la foulée, le bourgmestre de Crisnée et ex-ministre fédéral Philippe Goffin a, lui, décliné l’offre.

Il paraît, selon ses propres dires, qu’il y avait dix candidats potentiels pour rejoindre la Cour sur la liste de Georges-Louis Bouchez, « tant le parti regorge de talents ». Et la députée germanophone Kattrin Jadin était, elle, intéressée. Elle l’a fait savoir. « Et je suis heureuse que ma mise à disposition ait été retenue », déclarait-elle mercredi après-midi, tout en avouant son « émotion » devant sa « vie politique qui se ferme », même si elle reste « au service de l’Etat ».