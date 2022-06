«Tu ne sais pas ce que tu fais»: Gareth Southgate critiqué par les supporters après la déroute de l’Angleterre contre la Hongrie (0-4)

L’Angleterre a connu une soirée cauchemardesque ce mardi en Nations League, en s’inclinant sur le score de 0-4, face à la Hongrie, plus lourd revers à domicile depuis 1928. Désormais dernière de son groupe avec seulement deux petits points au compteur sur les quatre rencontres disputées au mois de juin, la sélection anglaise est au cœur des critiques avec, en première ligne, le sélectionneur Gareth Southgate.

En pleine rencontre, le sélectionneur des Three Lions a été pris pour cible par les supporters, qui se sont mis à chanter « You don’t know what you’re doing » (« Tu ne sais pas ce que tu fais »).