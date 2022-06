Des scientifiques font une découverte majeure sur le noyau de la Terre

Les modèles précédents suggéraient que le noyau interne de la Terre tournait systématiquement à un rythme plus rapide que la surface de la planète. Les scientifiques John E. Vidale et Wei Wang de l’USC ont publié une étude dans Science Advances expliquant que le noyau oscille. Dans cette étude nous pouvons lire que le noyau interne a changé de direction au cours d’une période de six ans, allant de 1969 à 1974, selon l’analyse des données sismiques de cette époque, nous apprend la RTBF.

Les découvertes de Wei Wang et John Vidale

Les deux chercheurs ont utilisé les ondes générées par les essais nucléaires souterrains soviétiques réalisés entre 1971 et 1974 dans l’archipel arctique de Novaya Zemlya et ont employé une nouvelle technique de formation de faisceau mise au point par Vidale. Ils ont ensuite appliqué la même méthodologie aux essais atomiques réalisés sous l’île d’Amchitka (Alaska) en 1969 et 1971, en utilisant les ondes de compression de ces explosions nucléaires, et ont ensuite découvert que le noyau interne avait une direction inversée, subissant une sous-rotation d’au moins un dixième de degré par an.

Ils se sont ensuite basés sur les données du Large Aperture Seismic Array (LASA), une installation de l’US Air Force dans le Montana. Les chercheurs ont pu constater que le noyau internet tournait plus lentement que prévu, environ 0,1 degré par an.

« D’après nos découvertes, nous pouvons voir les changements de surface de la Terre par rapport à son noyau interne, comme les gens l’affirment depuis 20 ans. Cependant, nos dernières observations montrent que le noyau interne a tourné légèrement plus lentement de 1969 à 1971, puis s’est déplacé dans l’autre sens de 1971 à 1974. Nous notons également que la durée du jour a augmenté et diminué comme prévu », a expliqué John E.Vidale, co-auteur de l’étude.