Variole du singe: «L’ampleur de cette épidémie présente un risque réel», estime l’OMS

L’Europe est au centre de la propagation de la variole du singe, a indiqué mercredi le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s’inquiète du risque d’implantation de la maladie. « L’Europe reste l’épicentre de cette vague en pleine expansion, 25 pays ayant signalé plus de 1.500 cas, soit 85 % du total mondial », a dit lors d’une conférence de presse Hans Kluge, le directeur de l’OMS Europe, qui rassemble 53 pays dont certains d’Asie centrale.

« L’ampleur de cette épidémie présente un risque réel : plus le virus circulera longtemps, plus il étendra sa portée et plus la maladie s’implantera dans les pays non endémiques », a prévenu M. Kluge.