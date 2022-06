Red Panthers: le choix cornélien de Raoul Ehren pour la Coupe du monde

Jamais encore dans l’histoire de l’équipe nationale féminine, l’annonce d’une sélection n’avait engendré une telle effervescence. Une nouvelle preuve, s’il en est, de l’évolution de cette équipe et surtout des progrès enregistrés depuis la prise de fonction de Raoul Ehren, il y a 18 mois. La 6e nation mondiale (le plus haut classement jamais atteint par les Panthers) s’appuie aujourd’hui sur un noyau extrêmement qualitatif de 25 joueuses. Il n’a donc pas été aisé pour le sélectionneur national de composer le noyau (18 + 2 réservistes) qui prendra part à la Coupe du monde à Terrassa et à Amsterdam (1er au 17 juillet).

« Nous avons dû trancher après les derniers tests effectués, ce week-end, face à l’Inde », a expliqué le Néerlandais en présentant sa sélection depuis le Centre d’Excellence, à Anvers. « Et cela a réellement été très difficile car le niveau atteint par cette équipe est de plus en plus haut. Les joueuses sont plus fortes que jamais et il n’y a jamais eu autant de concurrence au sein de ce noyau. Celles qui n’ont pas été reprises étaient réellement tout proches des autres mais j’ai essayé de composer l’équipe la plus compétitive possible pour aborder le tournoi mondial. »