La relaxothérapie pour contrer le stress chronique ou traumatique

Certains jours, tout s’affole ! Le stress submerge le quotidien. Chez certains, il s’installe durablement. Pour stopper sa course, certains trouvent un remède dans la relaxothérapie. Cette technique a déjà aidé de nombreux patients et convainc un nombre croissant de professionnels de la santé. Depuis octobre 2020, une formation continue lui est même entièrement dédiée au Centre d’expertise en psychotraumatisme et psychologie légale de l’Université de Liège. « Une vingtaine de personnes sont inscrites durant chaque année académique depuis le lancement de la formation. Un succès qui fait écho à la recherche qui met de plus en plus en avant l’importance et l’efficacité de la mobilisation du corps dans différents domaines de la psychologie », estime la professeure Adélaïde Blavier, psychologue et responsable académique de la formation au sein de l’Université de Liège.