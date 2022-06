«L’art dramatique, ce n’était pas pour moi… puis, Fassbinder m’a rappelée»

A l’école, une institutrice vous fait un jour comprendre que vous avez quelque chose de spécial, que vous allez avoir un chemin à part…

Oui. Et c’est une phrase qui a compté, dans ma vie. J’ai d’ailleurs choisi, en raison de cela, de devenir moi-même institutrice, quand j’étais encore jeune. C’est dire que cela avait compté ! Après, j’ai abandonné les études, sans doute parce que ça me mettait sur des rails très intellectuels, entre lesquels je me sentais plutôt appauvrie. Et puis un jour, le hasard m’a poussée vers une école d’art dramatique.

Le hasard ?