Richard Sennett: «Nous avons besoin de bien-être et de nouvelles institutions»

Le sociologue Richard Sennett est l’une des voix les plus sagaces en matière d’articulation de l’analyse de la réalité à l’étude de la vie dans les villes, au changement climatique, au libéralisme et aux multiples disciplines qui l’ont conduit à publier une série d’ouvrages fort hétéroclites. Il est notamment l’auteur de La culture du nouveau capitalisme (Albin Michel, 2006), Les Tyrannies de l’intimité (Seuil, 1979) ou La chair et la pierre (Verdier, 2002). Né à Chicago en 1943, ce professeur à la London School of Economics a travaillé à l’Université de Columbia et a été consultant auprès des Nations unies, qui, admet-il, n’ont jamais apporté de réponses à certains enjeux.