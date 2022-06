Vitesse limitée sur l’autoroute, indexation des salaires, énergie... les propositions des experts pour préserver le pouvoir d'achat

Aux grands maux, les grands remèdes. Face à une inflation qui s’est approchée des 10 % le mois dernier et érode le pouvoir d’achat des ménages et compétitivité des entreprises, le gouvernement avait chargé un collectif de sept économistes, sous la présidence de Pierre Wunsch (gouverneur de la Banque Nationale de Belgique) de lui proposer une série de remèdes. L’ordonnance, si l’on peut ainsi qualifier ce rapport, a été remise ce mercredi midi au conseil des ministres restreint (le « kern »). Sur son site internet, la RTBF en dévoile l’essentiel.

Première proposition : une réforme en profondeur de la taxation de l’énergie. Celle-ci doit reposer sur moins de TVA et davantage d’accises, avec un cliquet inversé qui peut freiner les hausses trop importantes. Les économistes estiment par ailleurs que la baisse actuelle de la TVA n’est pas assez ciblée et ils suggèrent que le taux de celle-ci ou le retour des accises à leur niveau antérieur soient fixés dès le moment où la baisse des prix atteindra un certain niveau. De plus, si les tarifs sociaux de l’énergie profitent déjà à 2 millions de Belges, d’autres se situent à la limite des conditions pour en bénéficier et reçoivent de plein fouet la hausse des prix. Les experts sollicités préconisent de leur venir en aide, soit en étendant les tarifs sociaux, soit en leur octroyant un « chèque ».