Elia lance une nouvelle levée de capital de 590 millions d’euros

L’offre publique s’adresse aux actionnaires existants et aux détenteurs d’un droit de préférence extralégal. Elle porte sur un montant maximum de 590,11 millions d’euros par le biais de l’émission d’un maximum de 4.739.865 nouvelles actions ordinaires à un prix d’émission de 124,50 euros par action, sur la base de deux nouvelles actions par 29 actions existantes. « Les droits de préférence qui ne sont pas exercés durant la période de souscription des droits (jusqu’au 23 juin à 16h) seront convertis en un nombre égal de scrips et seront mis en vente dans le cadre d’un placement privé à des investisseurs institutionnels. »

Le gestionnaire du réseau à haute tension Elia souhaiterait lever 590 millions d’euros auprès d’actionnaires existants, a-t-il fait savoir mercredi dans un communiqué. L’objectif de cette « offre avec droits » est de soutenir la croissance organique du groupe en Belgique et en Allemagne et d’accélérer la transition énergétique par des investissements.

« Au cours de la prochaine décennie, nous devrons agrandir massivement notre infrastructure pour intégrer de grands volumes d’énergie renouvelable dans le réseau », explique le CEO, Chris Peeters. « L’électrification des secteurs de la mobilité et du chauffage est en cours, tandis que l’industrie accélère sa décarbonisation, ce qui nécessite également un renforcement substantiel de l’électrification. »

Le programme d’investissements du gestionnaire pour la période 2022-2026 avoisine les 10 milliards d’euros : 4 milliards en Belgique et 5,6 milliards pour la filiale allemande 50Hertz. Sur les 590 millions d’euros attendus, 300 millions financeront « les activités régulées et le programme d’investissement en Belgique (…) et 200 millions financeront « les activités régulées et le programme d’investissement en Allemagne. Le reste du produit de l’offre sera utilisé pour les besoins généraux » du groupe.

Les principaux actionnaires ont déjà fait savoir qu’ils allaient prendre part à cette offre. Il s’agit de Publi-T et Publipart, deux holdings réunissant les participations des communes belges. Ils détiennent actuellement 44,82 et 3,32 % et cette part sera donc maintenue. L’intercommunale bruxelloise Interfin (3,78 %) n’est pas mentionnée dans le communiqué. La banque publique allemande KfW, actionnaire minoritaire de 50Hertz, a également l’intention de soutenir l’opération, mais le gouvernement allemand doit encore se prononcer.