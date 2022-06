«Je dirais même plus»: Le diable sort de sa boîte

Il y a deux ans, personne n’a songé à fêter les cinquante ans de la première réforme de l’Etat. Effet de la pandémie ? Ou grosse honte ? Depuis, il est vrai, le pays a connu cinq autres réformes de l’Etat sans parvenir à trouver les pièces manquantes du puzzle ni à emboîter celles qu’on a placées.

On pouvait penser qu’une nouvelle génération de politiciens allait nous vendre un autre jeu de société, plus amusant, plus excitant, plus en phase avec notre époque et surtout avec les besoins et les aspirations des citoyens. D’autant que les protagonistes des six premières réformes sont plutôt mal en point (les socialistes wallons et surtout les sociaux-chrétiens flamands) et les derniers acteurs de la partie, les plus agités, dans l’opposition (les nationalistes flamands).